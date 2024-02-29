Казаков Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти06.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгина Инна Абрамовна
Рождение ребёнка
07.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгина Инна Абрамовна
Смерть
06.09.1970