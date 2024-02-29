Казаков Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

06.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгина Инна Абрамовна

Рождение ребёнка
07.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгина Инна Абрамовна

Смерть
06.09.1970

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