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Ларионов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Ларионов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
26.02.1920

Сын: Ларионов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
43 года отцу, 32 матери. 5й ребёнок
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ларионов Адольф Николаевич

Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Семенова

Смерть
Неизвестно
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