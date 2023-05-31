Ларионов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Рождение ребёнка
14.05.1911
Сын: Ларионов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
26.02.1920
Сын: Ларионов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична
43 года отцу, 32 матери. 5й ребёнок
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ларионов Адольф Николаевич
Мать ребёнка: Ларионова Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Семенова
Смерть
Неизвестно