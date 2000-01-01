Бойко Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойко Терентий Федорович
Мать: Бойко Мария Дзибура
Рождение ребёнка
28.12.1932
Дочь: Алексеенко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Алексеенко Петр Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равчева Татьяна
Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равчев Дмитрий
Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равчев Сергей
Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно