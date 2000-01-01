Бойко Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойко Терентий Федорович

Мать: Бойко Мария Дзибура

Рождение ребёнка
28.12.1932

Дочь: Алексеенко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Алексеенко Петр Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равчева Татьяна

Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равчев Дмитрий

Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равчев Сергей

Отец ребёнка: Равчев Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Петр Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Равчев Федор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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