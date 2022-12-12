Лузгова Даньшина Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лузгова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1937
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно