Лузгова Даньшина Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузгова Даньшина Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: Лузгов Михаил Павлович

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лузгова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Лузгов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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