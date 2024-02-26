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Николай Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Михайла Афанасьев (Ич)

Мать: Авдотья Сергеева (Вна)

Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Жена: Евдокея Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Егор Николаев (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агрипена Николаева (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Семен Николаев (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Тимофей Николаев (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1841
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