Николай Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Михайла Афанасьев (Ич)
Мать: Авдотья Сергеева (Вна)
Бракосочетание
22.10.1817 ст.
Жена: Евдокея Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Егор Николаев (Ич)
Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агрипена Николаева (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Семен Николаев (Ич)
Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Евдокея Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1841