Чаринцев Антон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Чаринцев Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чаринцева Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чаринцева Александра Антоновна
Мать ребёнка: Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Леонтьевна
Смерть
1921