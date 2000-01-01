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Чаринцев Антон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Чаринцев Яков Васильевич

Мать: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Чаринцев Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чаринцева Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чаринцева Александра Антоновна

Мать ребёнка: Мария Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Леонтьевна

Смерть
1921
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