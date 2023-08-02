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Зипир (Пина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пина Иван

Мать: ?

Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Зипир Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: (Зипир) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: (Зипир) София Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: (Зипир) Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Зипир Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1912

Дочь: (Зипир) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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