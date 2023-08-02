Зипир (Пина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
04.11.1902
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: (Зипир) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: (Зипир) София Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: (Зипир) Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1909
Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1912
Дочь: (Зипир) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно