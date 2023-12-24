Болдырев Александр(Алексей) Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Александр(Алексей) Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1897

Дата смерти

03.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1897

Отец: Болдырев Никита Афанасьевич

Мать: Болдырева Параскева Алексеевна

Крещение
25.05.1897
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Восприемники Из крестьян слободы Ямской запасной фельдфебель Тимофей Михайлович Масленников и девица Мария Алексеевна Каширцева
Смерть
03.11.1897 ст.
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
от слаборождения в возрасте 5 мес. по записи о смерти имя Алексей
Похороны
04.11.1897 ст.
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
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