Болдырев Александр(Алексей) Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1897
Дата смерти03.11.1897 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1897
Крещение
25.05.1897
Восприемники Из крестьян слободы Ямской запасной фельдфебель Тимофей Михайлович Масленников и девица Мария Алексеевна Каширцева
Смерть
03.11.1897 ст.
от слаборождения в возрасте 5 мес. по записи о смерти имя Алексей
Похороны
04.11.1897 ст.