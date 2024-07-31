Шпилев Александр С 1799 Года
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шпилев Андрей
Мать: Шпилева Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпилева Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Шпилева) Федосья
Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шпилев Тихон
Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Шпилева) Ульяна
Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна
Смерть
Неизвестно