Шпилев Александр С 1799 Года — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпилев Александр С 1799 Года

Шпилев Александр С 1799 Года

avatar

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шпилев Андрей

Мать: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Шпилева) Федосья

Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Шпилев Тихон

Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Шпилева) Ульяна

Мать ребёнка: Шпилева Фекла Стефановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.