Шидлова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шидлов Артём Дорофеевич
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шидлов Алексей Дорофеевич
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шидлова Варвара Дорофеевна
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1920
Сын: Шидлов Мефодий Дорофеевич
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1922
Дочь: Шидлова Ульяна Дорофеевна
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Шидлова Анна Дорофеевна
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1928
Дочь: Головина Ирина Дорофеевна
Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович
Смерть
Неизвестно