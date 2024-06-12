Шидлова Анастасия Матвеевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шидлова Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шидлов Артём Дорофеевич

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шидлов Алексей Дорофеевич

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шидлова Варвара Дорофеевна

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шидлов Семён Дорофеевич

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1920

Сын: Шидлов Мефодий Дорофеевич

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1922

Дочь: Шидлова Ульяна Дорофеевна

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Шидлова Анна Дорофеевна

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1928

Дочь: Головина Ирина Дорофеевна

Отец ребёнка: Шидлов Дорофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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