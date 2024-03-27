Саберов Мянсур Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саберов Мянсур Махмутович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саберов Махмут

Мать: Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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