Тамбовцев Семен Романович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Шевелева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Зибарева Мария Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Северо-Казахстанская обл
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Рождение ребёнка
07.06.1907
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Тамбовцев Павел Семенович
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952