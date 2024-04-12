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Тамбовцев Семен Романович

Место рождения

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тамбовцев Роман Марков

Мать: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Шевелева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Зибарева Мария Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Северо-Казахстанская обл
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Рождение ребёнка
07.06.1907

Сын: Тамбовцев Иван Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Тамбовцев Павел Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Смерть
1952
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