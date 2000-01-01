Агрипина Фокова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Иулитта
Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно