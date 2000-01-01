Агрипина Фокова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Фокова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Иулитта

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно
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