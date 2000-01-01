Ильина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1900
Дата смерти12.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1924
Дочь: Ильина Руфина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Селиванова Гертруда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильин Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1983