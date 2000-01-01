Ильина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Мария Васильевна

Ильина Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1900

Дата смерти

12.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900

Отец: не указан

Мать: Уточкина Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
30.08.1924

Дочь: Ильина Руфина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильин Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Селиванова Гертруда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильин Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Дмитрий Дмитриевич

Смерть
12.12.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close