Мехоношина Евдокия(2я жена) Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношина Евдокия(2я жена) Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мехоношин Александр Феодров

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мехоношин Феодор Александров

Отец ребёнка: Мехоношин Александр Феодров

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Мехоношина) Фекла Александрова

Отец ребёнка: Мехоношин Александр Феодров

Смерть
Неизвестно

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