Мехоношина Евдокия(2я жена) Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мехоношин Феодор Александров
Отец ребёнка: Мехоношин Александр Феодров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Мехоношина) Фекла Александрова
Отец ребёнка: Мехоношин Александр Феодров
Смерть
Неизвестно