Семёнова Раиса Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарь Кузьма
Мать: Бондарь Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1959
Дочь: Бабенко (Семёнова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович