Семёнова Раиса Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Раиса Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарь Кузьма

Мать: Бондарь Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1959

Дочь: Бабенко (Семёнова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

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