Баграшов Катя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баграшов Катя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Баграшов Миша

Баграш-Бигра, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Баграшов Миша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Денис Михайлович

Отец ребёнка: Баграшов Миша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Смерть
Неизвестно

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