Муратов Юрий Анатольевич
Место рожденияг. Омск
Дата рождения?.04.1940
Дата смерти02.06.1962
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1940
Отец: Муратов Анатолий
Мать: Муратова Валентина
г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.1962
г. Омск
Похороны
Неизвестно
г. Омск (Западное кладбище)