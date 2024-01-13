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Муратов Юрий Анатольевич

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

?.04.1940

Дата смерти

02.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1940

Отец: Муратов Анатолий

Мать: Муратова Валентина

г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.1962
г. Омск
Похороны
Неизвестно
г. Омск (Западное кладбище)
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