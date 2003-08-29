Малюгина Елизавета Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгина Елизавета Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2003

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2003

Отец: Малюгин Денис Анатольевич

Мать: не указана

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