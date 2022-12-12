Мокейкова Майя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Лендеры -1, Муезерский район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.11.1980
Дочь: Шестакова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1989
Сын: Мокейков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности