Мокейкова Майя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокейкова Майя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Лендеры -1, Муезерский район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.11.1980

Дочь: Шестакова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1989

Сын: Мокейков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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