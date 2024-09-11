Карпов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Василий Яковлевич

Карпов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1912

Дата смерти

09.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Х (Карпова) Зина Васильевна

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Рождение ребёнка
02.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Смерть
09.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.