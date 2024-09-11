Карпов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1912
Дата смерти09.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Х (Карпова) Зина Васильевна
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Смерть
09.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ