(Негадова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Негадова) Варвара Степановна

(Негадова) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1917

Отец: Негадов Степан Игнатьевич

Мать: Негадова Домна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close