Чиж Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1944
Дата смерти26.09.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2008
Причина смерти: болезнь