Чиж Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиж Виктор Васильевич

Чиж Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1944

Дата смерти

26.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1944

Отец: Чиж Василий Матвеевич

Мать: Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2008
Причина смерти: болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.