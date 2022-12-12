Красулин Филимон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Красулин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Красулин Александр Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Толстых Аграфена Филимоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Красулин Андрей Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Красулин Михаил Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Красулин Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Красулини Алексей Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1931
Место жительства
1945
Ул Крутые Топки дома 2 и 4
Награда
Неизвестно
Смерть
После 1945