Красулин Филимон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Филимон Иванович

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Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Красулин Иван

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Красулин Александр Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Толстых Аграфена Филимоновна

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Красулин Андрей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Красулин Михаил Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Красулин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Красулини Алексей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1931
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1945
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Ул Крутые Топки дома 2 и 4
Награда
Неизвестно
Смерть
После 1945
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