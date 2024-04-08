Овчинников Архип Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Архип Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Между 1858 и 1897

Пол

Мужской

Отец

До 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1814 и 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Овчинников Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Овчинников Осип Архипович

Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья (Ксения) Фоминична

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Аксинья (Ксения) Фоминична

Смерть
Между 1858 и 1897
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