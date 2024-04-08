Овчинников Архип Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиМежду 1858 и 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Овчинников Семён
Рождение ребёнка
1850
Сын: Овчинников Осип Архипович
Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья (Ксения) Фоминична
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1897