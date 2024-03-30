Рыжкова (--) Параскева Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1877
Сын: Рыжков Николай Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рыжков Максим Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рыжков Иван Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рыжков Семен Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1897
Дочь: Рыжкова Матрена
Вне брака
Рождение ребёнка
1902
Сын: Рыжков Никифор Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно