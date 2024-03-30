Рыжкова (--) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (--) Параскева Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Рыжков Николай Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Рыжков Максим Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рыжков Иван Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рыжков Семен Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1897

Дочь: Рыжкова Матрена

Отец ребёнка: не указан

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Вне брака
Рождение ребёнка
1902

Сын: Рыжков Никифор Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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