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Цветков Иван Иванович
Цветков Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Цветков Иван Иванович
1911 г.р.
Мать
Цветкова Варвара Кондратьевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Цветков Иван Иванович
Мать:
Цветкова Варвара Кондратьевна
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