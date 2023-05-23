Цветков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Цветков Иван Иванович

Мать: Цветкова Варвара Кондратьевна

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