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Анастасия Федоровна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.10.1896 ст.

Дата смерти

08.04.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
28.10.1896 ст.

Отец: Багров Федор Семенович

Мать: Мария Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Смерть
08.04.1898 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.04.1898 Юхновщина крестьянская дочь Анастасия Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFD1?i=270&c... Показать все

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