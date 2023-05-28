Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.10.1896 ст.
Дата смерти08.04.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896 ст.
Отец: Багров Федор Семенович
Мать: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Смерть
08.04.1898 ст.
Афанасьевская церковь 08.04.1898 Юхновщина крестьянская дочь Анастасия Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFD1?i=270&c... Показать все