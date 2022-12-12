Окунев Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунев Зиновий

Окунев Зиновий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Фаина Зиновьевна

Мать ребёнка: Окунева Софья

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Лев

Мать ребёнка: Окунева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Окунева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Окунева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Григорий

Мать ребёнка: Окунева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Матвей

Мать ребёнка: Окунева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Борис

Мать ребёнка: Окунева Софья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close