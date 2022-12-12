Окунев Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Фаина Зиновьевна
Мать ребёнка: Окунева Софья
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Лев
Мать ребёнка: Окунева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Окунева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Окунева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Григорий
Мать ребёнка: Окунева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Матвей
Мать ребёнка: Окунева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Борис
Мать ребёнка: Окунева Софья
Смерть
Неизвестно