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Саксин Петр Васильев
Саксин Петр Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Саксин Василий Николаевич
1822 г.р.
Мать
Саксина Екатерина Алексеевна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Саксин Василий Николаевич
Мать:
Саксина Екатерина Алексеевна
Смерть
1851
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