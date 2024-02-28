Саксин Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксин Петр Васильев

Саксин Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Саксин Василий Николаевич

Мать: Саксина Екатерина Алексеевна

Смерть
1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close