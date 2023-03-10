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Чаусов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чаусов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Белявцева (Чаусова) Варвара

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чаусов Иван

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Морозова (Чаусова) Мария

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чаусов Антон

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дьякова (Чаусова) Устинья

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чаусов Василий

Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия

Смерть
1932

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