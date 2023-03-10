Чаусов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чаусов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Белявцева (Чаусова) Варвара
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чаусов Иван
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Морозова (Чаусова) Мария
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чаусов Антон
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дьякова (Чаусова) Устинья
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чаусов Василий
Мать ребёнка: Чаусова (Есипова) Ефимия
Смерть
1932