Ахметов Ильгиз Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1947
Дата смерти22.02.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Нурания
Рождение ребёнка
02.07.1973
Дочь: Загуменнова Гульнара Ильгизовна
Мать ребёнка: Ахметова Фания Галимулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Фания Галимулловна
Смерть
22.02.2016