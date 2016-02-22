Ахметов Ильгиз Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Ильгиз Тагирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1947

Дата смерти

22.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Нурания

Рождение ребёнка
02.07.1973

Дочь: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

Мать ребёнка: Ахметова Фания Галимулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Фания Галимулловна

Смерть
22.02.2016
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