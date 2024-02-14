Калекина (Алкина) Злата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалекина (Алкина) Злата

Калекина (Алкина) Злата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1923 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лев (Калекина) Туйба

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Калекин Монас

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Рождение ребёнка
1929

Сын: Калекин Рувим

Отец ребёнка: Калекин Матвей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.