Калекина (Алкина) Злата
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лев (Калекина) Туйба
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
04.11.1923
Сын: Калекин Монас
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Рождение ребёнка
1929
Сын: Калекин Рувим
Отец ребёнка: Калекин Матвей
Смерть
Неизвестно