Устинова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1900
Дата смерти10.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1900
Отец: Устинов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1937
Дочь: Теплова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Теплов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Теплов Николай Матвеевич
Смерть
10.07.1989