Устинова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1900

Дата смерти

10.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1900

Отец: Устинов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1937

Дочь: Теплова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Теплов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Теплов Николай Матвеевич

Смерть
10.07.1989
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