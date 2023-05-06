Маруськова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Маруськова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Маруськова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
27.01.1839 ст.
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850 ст.