Маруськова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маруськова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

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NR
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Маруськова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Маруськова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Маруськов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1839 ст.

Сын: Маруськов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маруськов Андрей Максимович

Смерть
До 1850 ст.
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
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