Zäpste-Andruse Pabbo 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zäpste-Andruse Pabbo

Место рождения

Zäpste-Andruse talu

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Zäpste-Andruse Ants Hans

Мать: Zäpste-Matto Ann

Zäpste-Andruse talu
Рождение ребёнка
25.12.1794

Дочь: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)

Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats

Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
20.02.1797

Сын: Kirk Kondrati (Kotre) Kerik

Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats

Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
02.02.1802

Дочь: Kerk (Türk) Ann Kabriel

Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats

Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
03.07.1808

Дочь: (Türk-Kirk) Liis

Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats

Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
17.07.1813

Дочь: (Kirk) Mai Wäsa Maij

Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats

Wäsa-Jaan
Смерть
Неизвестно
Wäsa Jaani

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