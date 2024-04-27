Zäpste-Andruse Pabbo
Место рожденияZäpste-Andruse talu
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Zäpste-Andruse Ants Hans
Мать: Zäpste-Matto Ann
Zäpste-Andruse talu
Рождение ребёнка
25.12.1794
Дочь: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)
Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats
Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
20.02.1797
Сын: Kirk Kondrati (Kotre) Kerik
Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats
Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Kerk (Türk) Ann Kabriel
Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats
Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
03.07.1808
Дочь: (Türk-Kirk) Liis
Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats
Wäsa-Jaan
Рождение ребёнка
17.07.1813
Дочь: (Kirk) Mai Wäsa Maij
Отец ребёнка: Türk Wäsa-Jani Waesa Jaani Mats
Wäsa-Jaan
Смерть
Неизвестно
Wäsa Jaani