(Ziemianek) Jane Theresa
Место рожденияSobieski, Oconto, Wisconsin, United States
Дата рождения16.05.1924
Дата смерти19.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Sobieski, Oconto, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
26.09.1932
Отец ребёнка: Reisenauer George
Mandan, Morton, North Dakota, United States
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Reisenauer George
Mandan, Morton, North Dakota, United States
Рождение ребёнка
28.04.1936
Отец ребёнка: Reisenauer George
Mandan, Morton, North Dakota, United States
Бракосочетание
1974
Муж: Reisenauer George
Смерть
19.06.2018
Gainesboro, Jackson, Tennessee, United States