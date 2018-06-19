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(Ziemianek) Jane Theresa

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Место рождения

Sobieski, Oconto, Wisconsin, United States

Дата рождения

16.05.1924

Дата смерти

19.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Sobieski, Oconto, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
26.09.1932

Сын: Reisenauer Richard James

Отец ребёнка: Reisenauer George

Mandan, Morton, North Dakota, United States
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Reisenauer George

Mandan, Morton, North Dakota, United States
Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Reisenhauer Thomas Peter

Отец ребёнка: Reisenauer George

Mandan, Morton, North Dakota, United States
Бракосочетание
1974

Муж: Reisenauer George

Смерть
19.06.2018
Gainesboro, Jackson, Tennessee, United States
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