Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Алексей Иванович
Мать: Васса Фёдорова
Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Неизвестно Александр Иванов
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Соколов Яков Иванов
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Смерть
Неизвестно