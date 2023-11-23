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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Алексей Иванович

Мать: Васса Фёдорова

Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Скворцов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Неизвестно Александр Иванов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Соколов Яков Иванов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Смерть
Неизвестно

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