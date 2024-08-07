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Хабибулла Гибадуллин

Место рождения

Асяново

Дата рождения

18.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859

Отец: Гибадулла Рахматуллин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Хабибуллин Ахматзия Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1896

Сын: Хабибуллин Нурулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1898

Сын: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Хабибуллина Файза Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1903

Дочь: Хабибуллина Факия Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Хабибуллин Габдулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нурлыгаянова Нагима Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хабибуллин Габделяхат Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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