Хабибулла Гибадуллин
Место рожденияАсяново
Дата рождения18.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859
Отец: Гибадулла Рахматуллин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Хабибуллин Ахматзия Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
15.01.1896
Сын: Хабибуллин Нурулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
26.01.1898
Сын: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
24.09.1900
Дочь: Хабибуллина Файза Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
25.05.1903
Дочь: Хабибуллина Факия Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
15.04.1905
Сын: Хабибуллин Габдулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нурлыгаянова Нагима Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хабибуллин Габделяхат Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибихакима Юмагулова
Смерть
Неизвестно