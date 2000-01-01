Таначёв Лука Фёдорович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1812 и 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813
Отец: Таначёв Фёдор Космин
Мать: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Анастасия Лукинична
Мать ребёнка: Таначёва Евдокия Игнатьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно