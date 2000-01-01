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Таначёв Лука Фёдорович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1812 и 1813

Пол

Мужской

Отец

Между 1782 и 1783 г.р.

Мать

Между 1774 и 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813

Отец: Таначёв Фёдор Космин

Мать: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Анастасия Лукинична

Мать ребёнка: Таначёва Евдокия Игнатьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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