Яковлева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Параскева

Место рождения

Горницы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горницы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Родионов Арсений

Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Арсеньев Александр

Отец ребёнка: Родионов Арсений

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.

Сын: Арсеньев Федор

Отец ребёнка: Родионов Арсений

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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