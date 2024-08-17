Яковлева Параскева
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Муж: Родионов Арсений
Рождение ребёнка
28.08.1899
Сын: Арсеньев Александр
Отец ребёнка: Родионов Арсений
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.
Сын: Арсеньев Федор
Отец ребёнка: Родионов Арсений
Смерть
Неизвестно