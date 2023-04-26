Темлянцева (Злобина) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темлянцева (Злобина) Пелагея Семёновна

Место рождения

с. Таволжанка

Дата рождения

02.10.1894

Дата смерти

06.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1894

Отец: Злобин Семён Андреевич

Мать: Злобина Евдокия Филипповна

с. Таволжанка
Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Темлянцев Сергей Яковлевич

с. Гостевка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Комова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Яковлевич

Смерть
06.06.1982
с. Гостевка, Борский р-н, Самарской обл.
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