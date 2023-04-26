Темлянцева (Злобина) Пелагея Семёновна
Место рожденияс. Таволжанка
Дата рождения02.10.1894
Дата смерти06.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1894
Отец: Злобин Семён Андреевич
с. Таволжанка
Бракосочетание
22.10.1912
с. Гостевка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Комова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Яковлевич
Смерть
06.06.1982
с. Гостевка, Борский р-н, Самарской обл.