Мейерхольд (Мейергольд) Всеволод (Карл Казимир Теодор) Эмильевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1984
Дата смерти02.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1940
Рождение
09.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана