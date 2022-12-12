Мейерхольд (Мейергольд) Всеволод (Карл Казимир Теодор) Эмильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейерхольд (Мейергольд) Всеволод (Карл Казимир Теодор) Эмильевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

09.02.1984

Дата смерти

02.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1940
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
09.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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