Лебедев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Дмитриевна

Мать ребёнка: (Половинкина) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Половинкина) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Половинкина) Евгения Ивановна

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