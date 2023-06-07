Суров Елисей Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Суров Борис Лукьянов
Мать: Сурова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суров Иван Елисеев
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Яковлева
Смерть
После 1805
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)