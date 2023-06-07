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Суров Елисей Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Суров Борис Лукьянов

Мать: Сурова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суров Иван Елисеев

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлева

Смерть
После 1805
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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