Скородумов Владимир Исаевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1930
Дата смерти05.07.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Скородумова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
21.09.1967
Сын: Скородумов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1972
Дочь: Асеева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2002