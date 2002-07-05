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Скородумов Владимир Исаевич

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Место рождения

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.07.1930

Дата смерти

05.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930

Отец: Скородумов Исай Тимофеевич

Мать: Скородумова Мария Яковлевна

Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Скородумова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.09.1967

Сын: Скородумов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.10.1972

Дочь: Асеева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Скородумова Валентина Андреевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скородумова Валентина Андреевна

Смерть
05.07.2002
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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