Комаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Комарова (Чукреева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Комарова (Чукреева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Комарова (Чукреева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Комарова (Чукреева) Тамара Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Чукреева) Тамара Афонасьевна

Смерть
Неизвестно

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