Фурсова (Деникаева) Надежда Закарьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1961
Рождение ребёнка
01.07.1981
Дочь: Фурсова Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Фурсов Владимир Михайлович
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
03.02.1989
Сын: Фурсов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Фурсов Владимир Михайлович