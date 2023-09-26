Фурсова (Деникаева) Надежда Закарьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Деникаева) Надежда Закарьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1961

Отец: Деникаев Закарья (Закария) Измайлович (Измаилович)

Мать: Деникаева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.1981

Дочь: Фурсова Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Фурсов Владимир Михайлович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
03.02.1989

Сын: Фурсов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Фурсов Владимир Михайлович

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