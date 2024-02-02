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Чулка Леонид
Чулка Леонид
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1931
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Чулка (Culka) Георгий (Georgijs)
1884 г.р.
Мать
Чулка (Culka) (Grunsteins) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931
Отец:
Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Мать:
Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
Смерть
1979
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