Чулка Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулка Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1931

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931

Отец: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Мать: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

Смерть
1979
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