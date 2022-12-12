Нюганен Екатерина Ивановна (РС 1850) Ильина (РС 1816) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен Екатерина Ивановна (РС 1850) Ильина (РС 1816)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Нюганен Марья Андрусова

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Нюганен Симон Андрусов

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Сын Андруса от первой жены
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Нюганен Анна Андрусова

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Нюганен Устинья Андрусова

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Нюганен Мосей Андрусов

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Нюганен Илья Андрусов

Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нюганен Андрус Симонов

Смерть
После 1850
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