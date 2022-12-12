Нюганен Екатерина Ивановна (РС 1850) Ильина (РС 1816)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Нюганен Марья Андрусова
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Сын Андруса от первой жены
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Нюганен Анна Андрусова
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Нюганен Устинья Андрусова
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Нюганен Андрус Симонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850